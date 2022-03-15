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Факти / Україна / Суспільство

Біолабораторії та допомога від кадирівців: Лещенко розвіяв нові фейки російської пропаганди

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Сергій Лещенко

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко спростував чергові фейки російської пропаганди.

Під час брифінгу 15 березня він зазначив, що країна-агресор на своїх інформаційних ресурсах поширює ролики про начебто гуманітарну допомогу від імені кадирівців. Зокрема, у цій пропагандистській діяльності бере участь колишня депутатка міськради Мелітополя Галина Данильченко.

– Ці ролики є цинічним зразком того, як російська держава маніпулює громадською думкою. Спочатку вони створюють гуманітарну катастрофу, руйнують українські міста, а потім приїжджають і роздають подачки, намагаючись представити себе у ролі миротворців і гуманістів, – сказав Лещенко.

Він нагадав, що колабораціоністи, які перейшли на бік держави-агресора, згодом отримають невідворотне покарання.

Другий фейк стосується наявності біологічних лабораторій за підтримки Пентагону чи Держдепартаменту США.

– З новою силою цю пропаганду починають ретранслювати російські державні ресурси. Вкотре доводимо, що це є брехнею. Жодних лабораторій, які б займалися незаконною діяльністю, в Україні не було. Ця інформація спростована не лише МОЗ України та американцями, але й самими російськими вченими.

Ще один фейк стосується звернення русинів про створення для них окремої держави за допомогою Путіна.

– Зокрема, з таким зверненням виступив керівник міжнародного центру Матица русинов Петро Гецко. Ми розібралися, цей центр був створений у 2016 році у Москві. Маргінальна структура, створена спеціально для поширення потрібного Росії наративу.

Також у Росії активно поширюють фейк про те, що начебто під час атаки на Яворівський полігон загинуло троє бійців британського спецназу. Лещенко наголосив, що за офіційною інформацією, таких жертв немає.

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