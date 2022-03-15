Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко спростував чергові фейки російської пропаганди.

Під час брифінгу 15 березня він зазначив, що країна-агресор на своїх інформаційних ресурсах поширює ролики про начебто гуманітарну допомогу від імені кадирівців. Зокрема, у цій пропагандистській діяльності бере участь колишня депутатка міськради Мелітополя Галина Данильченко.

– Ці ролики є цинічним зразком того, як російська держава маніпулює громадською думкою. Спочатку вони створюють гуманітарну катастрофу, руйнують українські міста, а потім приїжджають і роздають подачки, намагаючись представити себе у ролі миротворців і гуманістів, – сказав Лещенко.

Він нагадав, що колабораціоністи, які перейшли на бік держави-агресора, згодом отримають невідворотне покарання.

Другий фейк стосується наявності біологічних лабораторій за підтримки Пентагону чи Держдепартаменту США.

– З новою силою цю пропаганду починають ретранслювати російські державні ресурси. Вкотре доводимо, що це є брехнею. Жодних лабораторій, які б займалися незаконною діяльністю, в Україні не було. Ця інформація спростована не лише МОЗ України та американцями, але й самими російськими вченими.

Ще один фейк стосується звернення русинів про створення для них окремої держави за допомогою Путіна.

– Зокрема, з таким зверненням виступив керівник міжнародного центру Матица русинов Петро Гецко. Ми розібралися, цей центр був створений у 2016 році у Москві. Маргінальна структура, створена спеціально для поширення потрібного Росії наративу.

Також у Росії активно поширюють фейк про те, що начебто під час атаки на Яворівський полігон загинуло троє бійців британського спецназу. Лещенко наголосив, що за офіційною інформацією, таких жертв немає.