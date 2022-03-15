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Факти / Україна / Суспільство

Кубраков подякував міністру транспорту Великої Британії Шеппсу за готовність прийняти у себе вдома українців

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Кубраков подякував міністру транспорту Великої Британії Шеппсу за готовність прийняти у себе вдома українців

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков виразив подяку міністру транспорту Великої Британії Ґранту Шеппсу за готовність прийняти у себе українців, які вимушені були тікати від війни та шукати прихисток в інших країнах, зокрема, у Великій Британії. Про це міністр повідомив у своєму Facebook.

Сьогодні Ґрант Шеппс на власному прикладі продемонстрував, як кожен британець може підтримати Україну і висловив готовність прийняти українських біженців у себе вдома. І це не просто слова. Міністр вже подав відповідну заявку до державної програми Homes for Ukraine. Програма дозволяє прихистити у власному будинку евакуйованих українців, зокрема тих, які не мають родичів у Великій Британії, – розповів Кубраков.

Саме за сприяння британського міністра буквально за два тижні було створено потужну антиросійську транспортну коаліцію. Ініціатива Великої Британії та особисто пана Шеппса стала вирішальною у питанні санкцій та ізоляції росії, зокрема, закриття морських портів для російських суден та обмеження торгових операцій.

– Дякую Ґранту Шеппсу та його сім’ї від імені всіх українців за справжній приклад людяності та готовність прийняти українців не лише у своїй країні, але й у найсакральнішому місці для кожної людини — у себе вдома. Ми щодня спостерігаємо за тим, як твориться нова історія Європи, формуються нові союзи та альянси. Наразі Велика Британія та увесь цивілізований світ – з Україною, нас підтримують. Ми обов’язково переможемо, – додав міністр інфраструктури.

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