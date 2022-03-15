Наразі проводиться мобілізація резервістів другої черги – Міноборони

Майже всі резервісти першої черги, які перебували на обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили до своїх бойових військових частин та виконують завдання з оборони України.

Наразі проводиться мобілізація військовозобов’язаних інших категорій, повідомив на брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, громадяни, які раніше не проходили службу, але підлягали мобілізації, в обов’язковому порядку направляються до навчальних центрів ЗСУ, де проходять відповідну підготовку, і лише після цього – до бойових військових частин з метою виконання завдань із оборони.

Горбач пояснив також, що зараз жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу, але наразі такої потреби немає.

– Але в окремих випадках вони можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями, такими як медичні, зв’язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо. Але варто зазначити, що станом на сьогодні жодна жінка не була мобілізована без її згоди. Поки що немає такої необхідості, – зазначив він.

Щодо мобілізації внутрішньо переміщених осіб, тобто громадян, які через активні бойові дії перемістилися зі східних у західні регіони: