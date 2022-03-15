На 20-й день війни в Україні у Маріуполі катастрофічна ситуація. 15 березня з’явилася інформація, що обласна лікарня інтенсивного лікування на вул. Троїцька захоплена російськими військами, персонал та пацієнти перебувають у заручниках.

Туди ж зганяють і містян з вулиці.

– З лікарні неможливо вийти. Дуже стріляють, сидимо у підвалі. Авто до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків, – йдеться у повідомленні, яке вдалося передати заручникам.

Не лише у лікарні, але й в інших місцях мирні українці постійно перебувають під обстрілами, гинуть жінки, літні люди та діти.

– Чи не кожна бомба, Град, руйнування – це не просто поранені. Це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, нутрощі, що випадають. Я розумію, це болісно слухати, бо серед поранених і загиблих, можливо, ваші рідні й близькі, – повідомляють у групі Азов-Маріуполь.

Військові, медики, які працюють в таких умовах, закликають не ігнорувати ситуацію, а більше розповідати про Маріуполь, вони хочуть жити, а не бути героями і мучениками посмертно.

Станом на 15 березня окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. Багатоповерхівки горять, а мирні мешканці мертвими лежать на вулиці.

– Це нові реалії Маріуполя, до яких неможливо звикнути. Вбиті росіянами містяни на вулицях. І живі, які намагаються вижити, – зазначається у групі Азов-Маріуполь.

У місті є проблеми з їжею та медикаментами.

О 9.00 було відкрито гуманітарний коридор у напрямку Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Василівка, Запоріжжя.

За день з Маріуполя гуманітарним коридором виїхали близько 20 тис. людей на власних авто.

Джерело: Азов – Маріуполь, Маріупольська міська рада, Ukraine Now

Фото: Азов – Маріуполь