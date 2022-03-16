Мешканець Київської області призовного віку намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон під час воєнних дій в Україні, проте чоловіка затримали.
Інцидент відбувся на контрольно-пропускному пункті Мамалига 2 березня 2022 року.
36-річний чоловік зробив спробу перетнути кордон, проте прикордонники Чернівецького загону не пропустили його. Після цього він зважився дати хабара прикордонникам – 34 тис. грн та $3 тис.
Представник ДПСУ зафіксував це. Дії чоловіка кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.
Після цього Дністровська окружна прокуратура підтримала обвинувачення щодо військовозобов’язаного громадянина України.
Його визнали винним та оштрафували на 34 тис. грн, іншу суму – конфіскували у дохід держави. Крім того, порушнику доведеться відвідати військкомат.
З 24 лютого в Україні триває війна. Усі чоловіки призовного віку мають перебувати на території країни та у разі необхідності захищати свою державу. Вони не мають права виїжджати за кордон.