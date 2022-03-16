Мешканець Київської області призовного віку намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон під час воєнних дій в Україні, проте чоловіка затримали.

Інцидент відбувся на контрольно-пропускному пункті Мамалига 2 березня 2022 року.

36-річний чоловік зробив спробу перетнути кордон, проте прикордонники Чернівецького загону не пропустили його. Після цього він зважився дати хабара прикордонникам – 34 тис. грн та $3 тис.

Представник ДПСУ зафіксував це. Дії чоловіка кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

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Після цього Дністровська окружна прокуратура підтримала обвинувачення щодо військовозобов’язаного громадянина України.

Його визнали винним та оштрафували на 34 тис. грн, іншу суму – конфіскували у дохід держави. Крім того, порушнику доведеться відвідати військкомат.

З 24 лютого в Україні триває війна. Усі чоловіки призовного віку мають перебувати на території країни та у разі необхідності захищати свою державу. Вони не мають права виїжджати за кордон.