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Факти / Україна / Суспільство

Перед цим підняв руки догори. Під Києвом окупанти жорстоко вбили українця

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Дрон

Російські військові під час війни в Україні жорстоко вбили звичайного українця. Чоловік не чинив опору, не намагався заважати їм.

Злочин окупантів проти мирного населення під Києвом зафіксувало німецьке медіа ZDF Frontal за допомогою дрона.

Чоловік пересувався на авто, вийшов з нього та підняв руки догори.

Попри це, у нього стріляли.

– Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного мешканця, – йдеться у матеріалі видання.

З 24 лютого в Україні триває війна. Росія жорстоко напала на країну, вбиває не лише українських військових, а й звичайних українців. Гинуть жінки, літні люди та навіть діти.

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Агресор атакує міста з повітря, обстрілює автівки.

Українська влада закликає світ консолідувати зусилля, щоб уникнути ще більших жертв та зупинити насилля на території країни.

Джерело: ZDF Frontal

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Фото: Dreamstime

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