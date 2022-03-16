За співпрацю з Росією громадянці України правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді, наразі вона перебуває під вартою.

Згідно з інформацією, 53-річна харків’янка з 25 лютого до 9 березня 2022 року повідомляла представнику ворожої армії інформацію про перебування військової техніки Збройних сил України та пересування українських військових Харковом з метою проведення підривної діяльності проти України.

Вона робила це за допомогою месенджера в Telegram.

Про її злочинні дії дізналися правоохоронці.

Наразі вони відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 КК України. Згідно зі ст. 615 КПК України, їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

В Україні триває війна. 24 лютого Росія підступно напала на країну й досі обстрілює мирні міста, вбиває не лише військових, але й звичайних українців – жінок, літніх людей та дітей.

Українців закликають не поширювати інформацію про перебування військових ЗСУ та не співпрацювати з ворожими військами. Треба разом працювати задля наближення перемоги.

Джерело: Харківська обласна прокуратура