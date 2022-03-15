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Факти / Україна / Суспільство

В Міноборони пояснили, в яких випадках строковиків залучатимуть до бойових дій

Валентина Летяк редакторка стрічки
Роман Горбач

Солдатів строкової служби залучатимуть до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, пояснив на брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

За його словами, строковики раніше проходили службу у тилових районах бойових військових частин і до завдань у зоні ООС їх не залучали, зараз їх також до цієї зони ніхто не направляє.

– Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії. У такому випадку ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках, – наголосив він.

Горбач також розповів, як зараз відбувається проходження військової служби строковиками:

– На період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не проводиться. Загалом проходження військової служби під час воєнного стану нічим не відрізняється.

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Фото: Міноборони

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