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Факти / Україна / Суспільство

Їжа скінчилася на третю добу: футболіст Ващук ховався у підвалі будинку у Гостомелі 15 днів

Ілля Нежигай редактор стрічки
Владислав Ващук

Колишній гравець ФК Динамо та збірної України Владислав Ващук просидів 15 діб у підвалі свого будинку в Гостомелі, ховаючись разом із дітьми від обстрілів російських окупантів.

Про це футболіст розповів в інтерв’ю журналістам.

Футболіст Ващук розповів, що з першого дня перебував у підвалі свого будинку протягом 15 днів.

— Намагався, щоби діти психологічно не надломилися. Відволікав їх через гумор, треба було їх якось підтримувати, – розповів він.

Спортсмен розповів, що вижити йому та дітям допомогли сусіди, які надали йому харчові продукти, бо їжа в його родині закінчилась на третю добу.

Після звільнення з підвалу футболіст розповів, що купив собі солодощів, бо не знав, як реагувати після дефіциту продуктів.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі.

Фото: Динамо

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