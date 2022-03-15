Колишній гравець ФК Динамо та збірної України Владислав Ващук просидів 15 діб у підвалі свого будинку в Гостомелі, ховаючись разом із дітьми від обстрілів російських окупантів.

Про це футболіст розповів в інтерв’ю журналістам.

Футболіст Ващук розповів, що з першого дня перебував у підвалі свого будинку протягом 15 днів.

— Намагався, щоби діти психологічно не надломилися. Відволікав їх через гумор, треба було їх якось підтримувати, – розповів він.

Спортсмен розповів, що вижити йому та дітям допомогли сусіди, які надали йому харчові продукти, бо їжа в його родині закінчилась на третю добу.

Після звільнення з підвалу футболіст розповів, що купив собі солодощів, бо не знав, як реагувати після дефіциту продуктів.