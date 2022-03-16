Десантні кораблі ВМС Росії наближаються до узбережжя Одеси.

За даними Naval News, на супутникових знімках, можна побачити кораблі російських ВМС, що наближаються до українського узбережжя. На супутниковому знімку Sentinel 2, зробленому об 11.47 за місцевим часом, видно щонайменше 14 суден.

Попередній аналіз суден дає змогу виділити три групи. Дві складаються з бойових кораблів, ще одна – з кількох десантних. Північну групу, ймовірно, очолює буксир або тральщик. За ним – два десантні кораблі класу Ropucha, ще один буксир і трейлер Ropucha.

– Друга група складається, вочевидь, з менших військових кораблів, таких як ракетні корвети. Південну групу веде крейсер Москва класу Слава. До неї, ймовірно, входять два десантні кораблі класу Алігатор і десантний корабель класу Іван Грен Петр Моргунов. Є також менший військовий корабель, можливо, ракетний корвет класу Буян-М, – повідомило видання.

Зазначається, що десантні кораблі вирушили безпосередньо зі своїх вихідних позицій біля узбережжя Криму.