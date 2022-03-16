Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 16 березня 2022 року. Даний графік буде дійсний до 27 березня 2022, коли Україна матиме перейти на літній час. За всіми в розкладі слідкуйте на сайті https://uz-vezemo.com/.

3:46 – №114/113 Лиман – Львів

3:46 – №142/141 Лиман – Львів

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.