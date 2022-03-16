Глава Львівщини дорікнув світовим гуманітарним місіям: де Червоний Хрест, ООН, ОБСЄ, Рада Європи?

Комісар ЄС із питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс під час зустрічі з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким та в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем пообіцяв провести переговори з президентом Червоного Хреста та інших гуманітарних місій щодо активізації їхньої роботи в України.

Про це очільник Львівщини повідомив у своєму Telegram.

Козицький зазначив, що станом на сьогодні на Львівщині відсутня системна робота європейських гуманітарних організацій, а всю роботу виконують місцеві волонтери, підприємці та адміністрація області.

Де такі організації, як Червоний Хрест, ООН, ОБСЄ, Рада Європи? Я не бачу жодної організації, яка б регулярно надавала допомогу у гарячих точках чи тут, у тилу. Де європейські та світові організації, які допомагають біженцям і забезпечують роботу гуманітарних конвоїв? – наголошує Козицький.

Він повідомив, що Львівська ОВА готова координувати діяльність організацій та забезпечувати їх усім необхідним, надавати житло, транспорт та харчування.

Багато організацій приїжджали до мене у перші дні бойових дій, обіцяли допомогу. Але ми чомусь не бачимо їхньої активної роботи зараз, – говорить голова області.

Окремо він розповів, що наразі майже мільйон людей вже перетнули кордон з Польщею через Львівщину, а близько 400 тисяч осіб розселено у Львові та області.

Разом із ДСНС розгорнули 80 наметів для обігріву та стільки ж пунктів роздачі їжі. Щодня Львівська ОВА, місцеві підприємці та волонтери готують 25 тисяч порцій обідів та сніданків. Ми розгорнули гуманітарні штаби у кожному районі області, – повідомив Козицький.

За його словами, наразі Львівщина перетворилася на гуманітарний хаб між Європою та регіонами України, де тривають бойові дії, і всі роботи тут здійснюють волонтери та допомагають небайдужі люди і підприємці.