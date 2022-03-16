Хто може вивезти дитину за кордон під час війни – базові правила

Під час війни в Україні може виникнути ситуація, коли дитину доведеться вивозити за кордон.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України нагадали правила перетину кордону для дітей віком до 16 років.

Хто може вивезти дитину:

найближчі родичі – один із батьків, баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим;

інша особа, уповноважена одним із батьків.

Що для цього треба:

треба документи, що підтверджують сімейні зв’язки особи, що супроводжує, з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон потрібна у випадку виїзду дитини в супроводі особи, яка не є одним із її батьків, бабою, дідом, братом, сестрою, мачухою або вітчимом.

Водночас завірити довідку можна в органах опіки та піклування місцевого самоврядування.

Через воєнні дії українські громадяни вимушені масово полишати свої домівки. Вони роблять це цілими родинами. Проте може виникнути ситуація, коли один з рідних не може полишити країну – наприклад, батько призивного віку.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України