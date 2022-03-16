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Факти / Україна / Суспільство

Кордон Молдови та Польщі можна перетинати за документами у Дії

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
додаток дія

Громадяни України можуть перетнути кордон із Молдовою та Польщею за документами в Дії. У період дії військового стану українцям дозволили в’їжджати в ці країни, використовуючи електронні документи замість закордонних паспортів.

– В умовах військового стану спрощено перетин кордону. Відтепер українці можуть виїхати до Молдови, користуючись електронним документом замість звичайного закордонного паспорта. Враховуючи, що до 24 квітня в Молдові оголошено надзвичайний стан, прикордонники суміжної держави роблять все для прискорення перетину державного кордону та приймають у наших співвітчизників цифрові документи в мобільному додатку Дія, – повідомляють у МВС.

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Зазначається, що досягнуто домовленості з польською владою про те, що під час дії в Україні військового стану, за документами у Дії громадяни можуть перетнути і українсько-польський кордон.

З початку російської агресії Україну залишили понад 3 млн людей, кожна друга з них – дитина. Про це у Женеві заявили представники гуманітарних служб ООН. За останні 20 днів щодня понад 70 тис. українських дітей ставали біженцями. Щохвилини 55 дітей залишають країну.

Фото: Мінцифри

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Джерело: МВС

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