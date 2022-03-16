На Драматичний театр у Маріуполі скинули надпотужну бомбу

Російські війська цілеспрямовано знищили Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
Наразі у місті тривають жорстокі бої, тому рятувальники не можуть дістатися до завалів через постійні обстріли та бомбардування. Інформація про загиблих поки невідома.
– Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється, – йдеться у повідомленні.