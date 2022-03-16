Прокурор Карім Хан і слідча група Міжнародного кримінального суду розпочали роботу в Україні зі збору доказів воєнних злочинів Росії на території нашої держави.

— Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал. І він буде. За все, що вони зробили проти України, проти наших людей, за кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави, – наголосив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він також повідомив про початок діяльності в Україні слідчої групи Міжнародного кримінального суду, яка разом з українськими правоохоронцями вже збирає докази і факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави.

Президент подякував Каріму Хану за швидку реакцію на злочини РФ в Україні.

Зі свого боку прокурор розповів, що їхав до України через Польщу, а весь світ бачив на фото та відео звірства, які скоює Росія в Україні.

— Закон повинен використовуватися для захисту людей (в Україні, – Ред.). Насправді, дуже історичне об’єднання відбулося міжнародної спільноти – 41 країна за 48 годин після мого запрошення зрозуміла, що верховенство права не може жити просто в університетах та судах, – сказав він.

Хан висловив сподівання щодо “ефективної співпраці з Україною та отримання всіх перехоплених свідчень, щоб докопатися до суті”.