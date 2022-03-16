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Факти / Україна / Суспільство

Питання щодо передачі польських MiG-29 Україні знято з розгляду – причина

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Питання щодо передачі польських MiG-29 Україні знято з розгляду – причина

Питання щодо обміну літаками та передачі Польщі американських F-16, а Україні – польських MiG-29 наразі знято з розгляду.

Про це повідомила постійний представник США при НАТО в Адміністрації президента Джо Байдена Джуліан Сміт.

На її думку, цей варіант з багатьох причин не спрацював би все одно.

По-перше, не вистачає цих надсучасних американських літаків, у європейських партнерів черга за ними. По-друге, є питання логістики, а саме, як доправити MiG-29 до України.

– Хто їх буде доправляти? Якщо це польські пілоти, то є ризик, що вони постраждають. Це і Польщу втягне в цю війну, і НАТО. Є побоювання, що вся Європа буде втягнута у цю війну, – йдеться у повідомленні.

Водночас США не відмовляються загалом від допомоги Україні й готові надавати фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

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Загалом світ засуджує повномасштабну війну Росії проти України та закликає Кремль припинити агресію.

Джерело: Телеканал Рада

Фото: Aeronews

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