Питання щодо обміну літаками та передачі Польщі американських F-16, а Україні – польських MiG-29 наразі знято з розгляду.

Про це повідомила постійний представник США при НАТО в Адміністрації президента Джо Байдена Джуліан Сміт.

На її думку, цей варіант з багатьох причин не спрацював би все одно.

По-перше, не вистачає цих надсучасних американських літаків, у європейських партнерів черга за ними. По-друге, є питання логістики, а саме, як доправити MiG-29 до України.

– Хто їх буде доправляти? Якщо це польські пілоти, то є ризик, що вони постраждають. Це і Польщу втягне в цю війну, і НАТО. Є побоювання, що вся Європа буде втягнута у цю війну, – йдеться у повідомленні.

Водночас США не відмовляються загалом від допомоги Україні й готові надавати фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

Загалом світ засуджує повномасштабну війну Росії проти України та закликає Кремль припинити агресію.

Джерело: Телеканал Рада

Фото: Aeronews