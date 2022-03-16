Удар, який було завдано касетними боєприпасами з комплексу Точка-У по Донецьку 14 березня 2022 року, здійснили з території, що контролюється РФ.

Такого висновку дійшов засновник Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв.

За його словами, з фото зрозуміло, що на бульварі Шевченка в Донецьку лежить ракетна частина Точки-У, яка хвостом розвернута на південний схід, а передньою частиною – на північний захід.

Згідно з її положенням, можна зробити висновок, що вона прилетіла з південного сходу. Зазвичай саме хвіст вказує, звідки було її запущено.

У цьому напрямку на дистанції 120 км (радіус досяжності комплексу Точка-У) розташовується територія, яка наразі контролюється російськими військовими та сепаратистами. Української армії там немає.

Експерти вважають, що, ймовірно, це була провокація.

Водночас Руслан Левієв заперечив можливість того, що ракету збивали системи ППО, як твердять представники сепаратистських формувань.

Крім того, відеозаписи, на яких помітно вибухи, свідчать, що ракету було оснащено касетними боєприпасами.

Щодо Conflict Intelligence Team, то це група міжнародних журналістів-розслідувачів, які вивчають перебіг воєнних конфліктів, спираючись на відкриті дані та свідчення очевидців у соцмережах.

Росія та сепаратисти не вперше використовують такі провокації, щоб звинуватити ЗСУ у діях проти мирного населення. Вони робили це неодноразово за час війни в Україні.

Цього разу вони повідомили, що українська армія запустила комплекс Точка-У у напрямку Донецька, унаслідок чого загинуло близько 20 людей і ще 28 отримали поранення. Однак у ЗСУ спростовують цю інформацію.

Джерело: Настоящее время