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Факти / Україна / Суспільство

Українське ППО знищило три ворожі літаки, один вертоліт та дві крилаті ракети ворога

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Українське ППО знищило три ворожі літаки, один вертоліт та дві крилаті ракети ворога

15 березня Протиповітряна оборона Повітряних сил України знищила три ворожі літаки окупантів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Командування повідомляє, що з цих трьох літаків, два – новітні винищувачі бомбардувальники Су-34. Також було збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях.

Під прикриттям винищувачів група тактичного призначення здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів.

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Фото: МВС

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