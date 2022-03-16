Венедіктова розповіла, що означає приїзд в Україну прокурора МКС

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова пояснила, що означає приїзд до України прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

— У Міжнародному кримінальному суді є лише один прокурор – це безпосередньо Карім Хан. Він налаштований проводити слідство достатньо швидко. Звичайно, він хоче встановити об’єктивно справедливість, ми розуміємо, що бачимо всі ці злочини, що відбуваються, але для міжнародних судів ми маємо їх доводити. У нас дуже серйозний опонент – найбільший воєнний злочинець XXI століття, який робитиме все, щоб маніпулювати та підтасовувати факти, – зазначила Венедіктова під час телемарафону.

Також Венедіктова більше розповіла про сайт warcrimes.gov.ua, де фіксуватимуть воєнні злочини.

Генпрокурор зауважила, що ресурс функціонує понад десять днів, за які люди вже надіслали тисячі повідомлень.

— Там великий об’єм пам’яті і збереження конфіденційності персональних даних людей, – наголосила Венедіктова.

Вона нагадала, що це необхідно для збирання доказів, щоб надати їх у майбутньому у суді. Це можуть бути фото, відео або свідчення.

Раніше Венедіктова запевнила прокурора МКС, що українська прокуратура і вся правоохоронна система абсолютно відкриті та налаштовані на оперативний обмін інформацією й доказами.