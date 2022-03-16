Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 21 день війни
Вбили Вбили
103 дитини
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Ворог атакує Київ: під один із обстрілів потрапила знімальна група Фактів ICTV

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
війська РФ

Російські військові дедалі активніше обстрілюють Київщину, під один з таких обстрілів потрапила і знімальна група Фактів ICTV.

Це трапилося на півночі від Києва, посеред поля. Щойно журналісти прибули на позиції, росіяни розпочали артилерійську атаку. Водночас ані снарядів, ані зброї вони для цього не шкодували.

– Працювати на позиціях фактично неможливо. Ворог одразу відкриває вогонь та б’є хаотично. З укриття не виходимо, бо буквально кожну хвилину чуємо вибухи та обстріли, – говорить журналіст Олег Корнієнко.

Ворожа канонада тривала понад годину. Однак ЗСУ вдалося ліквідувати їхню артилерію та чергову “партію” військових.

На цьому напрямку окупантам прорвати оборону не вдасться, адже більшість захисників пройшли свого часу гарячі точки на Донбасі.

Читайте
Журналістку та оператора Fox News вбито під Києвом

З 24 лютого в Україні триває війна. Російські військові нападають з різних напрямків. Намагаються вони потрапити і до столиці, проте поки що українські військові дають їм відсіч.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка