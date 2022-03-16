Російські військові дедалі активніше обстрілюють Київщину, під один з таких обстрілів потрапила і знімальна група Фактів ICTV.

Це трапилося на півночі від Києва, посеред поля. Щойно журналісти прибули на позиції, росіяни розпочали артилерійську атаку. Водночас ані снарядів, ані зброї вони для цього не шкодували.

– Працювати на позиціях фактично неможливо. Ворог одразу відкриває вогонь та б’є хаотично. З укриття не виходимо, бо буквально кожну хвилину чуємо вибухи та обстріли, – говорить журналіст Олег Корнієнко.

Ворожа канонада тривала понад годину. Однак ЗСУ вдалося ліквідувати їхню артилерію та чергову “партію” військових.

На цьому напрямку окупантам прорвати оборону не вдасться, адже більшість захисників пройшли свого часу гарячі точки на Донбасі.

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З 24 лютого в Україні триває війна. Російські військові нападають з різних напрямків. Намагаються вони потрапити і до столиці, проте поки що українські військові дають їм відсіч.