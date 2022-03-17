Викриття російських фейків: Лещенко розповів про останні інформаційні вкиди РФ

Росія й надалі намагається впливати на масову свідомість українців, запускаючи різноманітні фейки.

Про викриття цих фейків розповів український журналіст та політолог Сергій Лещенко.

Росіяни намагалися зламати рухомий рядок на одному з українських телеканалів, де з’явилося повідомлення начебто від Володимира Зеленського із закликом скласти зброю.

– Це була банальна хакерська атака, – запевняє Лещенко.

Крім того, в медіапростір було вкинуте погано змонтоване відеозвернення президента України, в якому було вказано про відмову від подальших оборонних заходів.

За словами Лещенка, держава-агресор такими інформаційними вкидами намагається загасити свої невдачі на передовій. Журналіст закликав українців зберігати спокій та мислити більш критично.

Ще один фейк, який спростував Лещенко, що ЗСУ нібито нанесли удар ракетою Точка-У по центру Донецька.

– Ця інформація активно циркулювала останніми днями на російських пропагандистських медіа. Але тепер ми маємо аналітику від незалежного джерела. Conflict Intelligence Team встановив, що удар ракетним комплексом Точка-У було зроблено з території, яка контролюється самими росіянами. Зокрема, встановлено, що ракета прилетіла з південного сходу, а там на відстані 120 км перебувають російські війська, – повідомляє Лещенко.

Сергій Лещенко також згадав про інформацію, що на території України начебто розробляється хімічна та біологічна зброя. Цей фейк розповсюджували і Лавров, і Лукашенко, і Russia Today, і державні штатні пропагандисти. Проте зараз про це заявив особисто й Путін.

Президент РФ зазначив, що на території України за фінансової підтримки Пентагона створювалися компоненти біологічної зброї.

Лещенко зауважив, що цей тип дії – типове залякування за допомогою гучних термінів.

За його словами, ця інформація вкидається в медіапростір з метою подальшого використання як аргументу для ведення агресивної війни на українській території або для використання РФ хімічної зброї проти України.

Нагадаємо, до оголошення цього фейку долучили навіть іноземців, які працюють на РФ. Колишня представниця Палати представників Гавайських островів Тулсі Габбард поширювала зрадницьку брехню про небезпечну біологічну зброю на території Україні.

Відеоролики, на яких Габбард розповідає про біологічну та хімічну зброю, яка може бути в Україні, опубліковані на каналі Fox News Такера Карлсона російськими державними ЗМІ.