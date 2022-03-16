За даними Міністерства юстиції України, в період з початку російського вторгнення в Україну, з 24 лютого, і станом на 15 березня в Україні зареєстровано 10 683 шлюби.

Також, згідно з даними Мін’юсту, за цей же період в Україні народилися 10 767 дітей.

– Наші працівники продовжують працювати для вас навіть в умовах війни! Сила країни – в кожному з нас, – йдеться в повідомленні.

Українці воістину незламна нація. Навіть серед жахів війни вони продовжують любити, з’єднувати свої серця, народжувати дітей і будувати плани на майбутнє.

Нагадаємо, що медсестра гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні Марія та IT-спеціаліст, волонтер Дмитро офіційно оформили шлюб на п’ятий день війни.