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Факти / Україна / Суспільство

Замість Мендельсона звуки сирен: з початку війни в Україні одружилися понад 10 тис. пар

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
свадьба война

За даними Міністерства юстиції України, в період з початку російського вторгнення в Україну, з 24 лютого, і станом на 15 березня в Україні зареєстровано 10 683 шлюби.

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Також, згідно з даними Мін’юсту, за цей же період в Україні народилися 10 767 дітей.

– Наші працівники продовжують працювати для вас навіть в умовах війни! Сила країни – в кожному з нас, – йдеться в повідомленні.

Українці воістину незламна нація. Навіть серед жахів війни вони продовжують любити, з’єднувати свої серця, народжувати дітей і будувати плани на майбутнє.

Нагадаємо, що медсестра гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні Марія та IT-спеціаліст, волонтер Дмитро офіційно оформили шлюб на п’ятий день війни.

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Джерело: Мін’юст

Фото: УНІАН

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