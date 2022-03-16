Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військових ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних сил України, які відзначилися в обороні нашої держави. Серед них – 32 військових посмертно.
– Я вдячний кожному нашому захиснику. Кожному захиснику Маріуполя, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Миколаєва та всіх інших міст, які хоче захопити це зло. Вдячний усім, хто тримається та бореться за життя. Ваш опір, стійкість, хоробрість дозволяють Україні вижити та зберегти наш народ.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка:
- старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу – його ефективні дії під час оборони Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу;
- старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу – завдяки його діям знищено дивізіон російських Іскандерів.
- посмертно полковнику Гудзю Валерію Федоровичу – за героїчну оборону Попасної в Луганській області;
- посмертно полковнику Котенку Сергію Леонідовичу – завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено декілька колон ворожої техніки;
- посмертно полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу – завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки;
- посмертно майору Сбитову Павлу Олеговичу – завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.