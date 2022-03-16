Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військових ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних сил України, які відзначилися в обороні нашої держави. Серед них – 32 військових посмертно.

– Я вдячний кожному нашому захиснику. Кожному захиснику Маріуполя, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Миколаєва та всіх інших міст, які хоче захопити це зло. Вдячний усім, хто тримається та бореться за життя. Ваш опір, стійкість, хоробрість дозволяють Україні вижити та зберегти наш народ.