Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ

Вже три тижні поспіль окупанти намагаються підібратися до Києва.

За цей час українська столиця встигла добре зміцніти у своїй обороні, проте для організації ще надійнішого захисту міста президент призначив головою КМВА генерал-майора Збройних сил України Миколу Жирнова.

В інтерв’ю РБК-Україна Жирнов розповів про те, як збираються відбивати наступи ворога.

Зокрема, він детальніше пояснив необхідність запровадження комендантської години на дві доби та зазначив, що це рішення виходить із оцінки обстановки, яка склалася, та завдань, які планують виконати.

– Ця інформація є закритою і не підлягає коментуванню. Єдине, можу сказати, що сплановані серйозні заходи щодо знищення ДРГ противника та інших сил окупантів, які хочуть оволодіти Києвом. Ми працюємо на випередження, – зазначив військовий.

Ситуація навколо Києва зараз напружена. Оснащення та озброєння нарощується.

Навколо міста та в самому Києві створено велике угрупування військ, побудована система оборонних рубежів, районів та позицій, облаштовані різного роду загородження, зокрема мінно-вибухові, облаштовані сюрпризи для тих, хто хоче зайти в місто.

– Створена система вогневого ураження, протиповітряної оборони, а також матеріально-технічного забезпечення. Накопичені, створені запаси боєприпасів, продовольства, медикаментів, які забезпечують введення довготривалої оборони, – розповідає Жирнов.

Щодо можливості окупанта підібратися ближче до Києва голова КМВА запевняє, що обстріли Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Димера, Іванкова, Баришівки не мають системності та наносяться від відчаю та безсилля переламати хід боїв.

– Окупант може воювати тільки із беззахисним цивільним населенням. Можна зробити висновок, що топтання на місці з постійними втратами деморалізували його. Вже протягом тижнів окупант не може підібратися ближче до столиці. Ми його зупинили. І на деяких напрямках наші Збройні сили перешли до наступу, – запевняє генерал-майор.

Жирнов додав, що на території області та міста діють диверсійно-розвідувальні сили противника. Але їх затримують та знешкоджують. Нині затримано 105 осіб, які підозрюються в диверсійних діях.

За три тижні оперативна обстановка на підступах до Києва не змінилась. Найнебезпечнішими напрямками були і залишаються Житомирський, Вишгородський та Броварський. Там постійно тривають бої.

Противник намагається переламати хід боїв, завоювати наступальну ініціативу. Як наслідок: захопити всі основні магістралі на підступах та оточити Київ.

З приводу можливого захоплення чи наступу на Київ Жирнов каже, що для цього потрібні війська, які зможуть оточити місто та провести штурм.

– Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Всі комунальні служби міста готові в повному обсязі виконувати свої завдання. Ми готові дати жорстку відповідь противнику, готові обороняти місто до останньої краплі крові. Нам відступати нікуди, це наше серце, це наша столиця, – каже Микола Жирнов.

Морально-психологічний стан українських військ як ніколи високий, люди готові віддати всю свою лють за спалені міста та розстріляних дітей ворогу.

Фото: КМДА