16-річна дівчинка закривала тілом брата: Зеленський відвідав родину Власенків у лікарні

Президент України Володимир Зеленський відвідав людей, які проходять лікування через обстріли російських окупантів. Зокрема очільник держави поспілкувався з родиною Власенків, яка потрапила під обстріл окупантів під час евакуації з міста Ворзеля Київської області.

Родина Власенків переїхала у Київську області у 2014 році, коли РФ окупувала Крим. Коли Росія знову напала на їх домівку, проте тепер уже у Ворзелі, родина вирішила евакуюватися, проте потрапила під обстріл окупантів.

– Тоді старша 16-річна донька Катя закрила своїм тілом молодшого 8-річного брата Ігоря й дістала значні поранення. Побачивши сестру, яка стікає кров’ю, Ігор вийшов з машини та почав щосили кричати на окупантів за те, що вони зробили. Осколкових поранень також зазнала мати Тетяна. Батько Роман виніс поранену доньку на руках, щоб їй надали допомогу, – поділилися в Офісі президента.

Лікування матері та доньки триватиме кілька місяців. Президент подарував Власенкам планшет для навчання, квіти, солодощі та фрукти.

Маленькому Ігорю Володимир Зеленський передав м’яку іграшку, оскільки під час обстрілів снаряд потрапив на подвір’я будинку родини, і м’які іграшки хлопчика пошкодило осколками, – додали в ОП.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з іншими жителями Київщини, які проходять лікування: з бійцем територіальної оборони та водієм убитого в Ірпені журналіста-документаліста Брента Рено.