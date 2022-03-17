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Факти / Україна / Суспільство

Масштаби руйнування та знищення в Україні станом на 17 березня

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
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На сьогодні, 17 березня, масштаби руйнування культурної спадщини можна порахувати лише приблизно, оскільки бойові дії на території України продовжуються. Проте вже запустили державну платформу для збору інформації, якої шкоди завдає війна РФ проти нашої країни – culturecrimes.mkip.gov.ua.

Переважно страждають пам’ятки архітектури, в які влучають ракети, їхні уламки чи снаряди, а також вибухові хвилі. Про це під час онлайн-брифінгу заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

– Наприклад, історико-країзнавчий музей в місті Охтирка, музей українських старожитностей Василя Тарновського, колишній кінотеатр імені Щорса, пошкодження будівель університету в Харкові, будівля Храму Різдва Богородиці, будівля Драматичного театру в Маріуполі… Маємо ще низку прикладів, документуємо пошкодження настільки, наскільки наразі це можливо, – запевнила Чуєва.

масштаби руйнування та знищення станом на сьогодні: що відомо

Внаслідок безперервних бомбардувань міст наразі невідомий точний масштаб ураження об’єктів культурної спадщини у Маріуполі, Охтирці, Ізюмі.

– Постраждала ціла низка історичних релігійних будівель – Іллінська церква, Успенський собор, Свято-Успенська Лавра, особливо уражені дерев’яні церкви, – зазначила Чуєва.

До кінця невідомими залишаються долі пам’яток на непідконтрольних Україні територіях – у містах Тростянець, Ізюм.

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Фото: ДСНС

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