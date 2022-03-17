Російсько-окупаційні війська влаштували у Маріуполі геноцид українських громадян, переконаний мер міста Вадим Бойченко. На його думку, Маріуполь зможе піднятися з руїн, попри втрати.

– П’ять днів обіцянок, надій, мрій про порятунок тисяч життів маріупольців. Ми зустріли дуло автомата і кулемета. Але нас це не лякало. Ми хотіли, щоб врятувалися наші близькі. Ми жили цією надією, але нас просто обманювали, – наголосив він.

Останні п’ять днів місцева влада робила все, щоб колона транспорту з гуманітарним вантажем та автобусами в’їхала до Маріуполя. Проте російські війська відкрили вогонь за маршрутом гумкоридору, тому жителі міста на приватному транспорті під пострілами та нальотами авіації виїхали з Маріуполя.

За два дні 6,5 тис. приватних машин виїхали із Маріуполя. Людей, які змогли доїхати Бердянська, але з різних причин їм не вдалося вирушати далі, забрали автобусами. Частину мирних жителів доставили до Запоріжжя, де їм надали першу допомогу.

Мер міста пообіцяв, що влада робитиме все для того, щоб вивезти якомога більше місцевих жителів з Маріуполя до більш безпечного місця.

Загарбники знищили Драматичний театр у Маріуполі, в якому від небезпеки ховалися понад тисячу людей, серед них були діти та жінки.