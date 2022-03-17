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Факти / Україна / Суспільство

Російський винищувач Су-35: характеристики та де в Україні їх встигли збити

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російський винищувач Су-35: характеристики та де в Україні їх встигли збити

За час війни в Україні наші Повітряні сили знищили 86 літаків супротивника, серед них бомбардувальники та винищувачі.

Наприклад, учора ЗСУ підбили багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-35.

Факти ICTV розповідають, що це за винищувач, і для чого він призначений.

Су-35 призначений для перехоплення та знищення у далеких та ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Також він використовується для ураження наземних та надводних об’єктів військ, наземної інфраструктури тощо.

Су-35 – це глибока модернізація винищувача Су-27. Новий винищувач поєднує в собі надманевреність, досконалі активні та пасивні засоби виявлення, високу надзвукову швидкість. Такі літаки здатні здійснювати тривалі польоти.

Раніше у збройних силах РФ заявляли, що російському винищувачу немає аналогів, хіба що лише американський літак п’ятого покоління F-22.

За даними російських ЗМІ, вартість винищувача Су-35 коливається від $98 млн до $104 млн.

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Де в Україні вже встигли збити російські Су-35?

25 лютого повідомлялося, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив російський Су-35.

28 лютого українські Повітряні сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів. Тоді у Генштабі ЗСУ повідомили, що це Су-30 та Су-35.

Вночі 1 березня у бою під Києвом українські пілоти на винищувачах МіГ-29 збили два ворожі літаки Су-35С.

13 березня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що на одному зі стратегічних напрямків у Київській області група російських літаків Су-35, Су-34 та Су-25 намагалася завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. Наша ППО завдала ударів по літаках супротивника.

17 березня в небі над Київською областю українська ППО збила два ворожі літаки – Су-25 та Су-35.

Станом на 12 березня за час війни в Україні російські окупанти втратили військової техніки на $5 млрд.

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