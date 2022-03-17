Оцінку збитків культурної спадщини та механізми відшкодування наразі не можна визначити, оскільки список руйнувань постійно зростає. Про це під час онлайн-брифінгу Культурна спадщина України у воєнний час заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

Після війни буде здійснено повний комплексний аналіз даних, і механізми будуть визначатися спільно з іншими державними інституціями.

– На сьогодні ми знаємо, що ці механізми розробляються та будуть координуватися нами з Міністерством юстиції, Міністерством економіки та іншими державними органами, – запевнила Чуєва.

Раніше ми писали про масштаби руйнувань та знищень в Україні на 17 березня. Наразі руйнування можна порахувати лише приблизно, оскільки бойові дії на території України продовжуються.

Варто зазначити, що Мінкульт запустив державну платформу для збору інформації щодо шкоди, якої завдає війна Росії проти нашої країни — culturecrimes.mkip.gov.ua. Там кожен може оформити заявку, однак її необхідно правильно задокументувати та подати.