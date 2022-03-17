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Факти / Україна / Суспільство

Столична філія Центру дитячої кардіології і кардіохірургії відтепер прийматиме пацієнтів у Львові – Козицький

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Столична філія Центру дитячої кардіології і кардіохірургії відтепер прийматиме пацієнтів у Львові – Козицький

Київська філія Центру дитячої кардіології і кардіохірургії на період війни переїхала до Львова і працюватиме на базі Львівського обласного кардіоцентру, що на вулиці Кульпарківській, 35.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Тут облаштували приміщення для проведення консультацій, операцій, реанімації та післяопераційного періоду маленьких пацієнтів, – пише він.

Зараз лікарі вже розпочали прийом. Вони проводять огляди та консультують дітей, а з наступного тижня планують розпочати проводити операції. Необхідне для цього обладнання та розхідні матеріали вже перевезли з Києва до Львова.

Після нашої перемоги київські фахівці повернуться на свої робочі місця у столиці. А ми будемо думати над тим, щоб філія цього закладу й надалі працювала у Львові, – додає Козицький.

Також обласний очільник побажав усім маленьким пацієнтам закладу швидкого одужання та запевнив, що вони перебувають у надійних руках.

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