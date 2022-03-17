Рятуючись від війни, вже понад 3 млн українців виїхали за кордон, більшість з них – жінки з дітьми. Розгублені та налякані, вони можуть стати легкою здобиччю для торговців людьми.
Щоб не потрапити до лиходіїв, важливо знати базові правила безпеки.
Базові правила безпеки після перетину кордону:
- Ніколи нікому не віддавати документи, які ідентифікують вашу особу.
- Детально розпланувати маршрут подорожі, не сідати до невідомих автомобілів.
- Не віддавати іншим людям свій мобільний телефон та інші засоби зв’язку.
- Самостійно розраховуватися за різноманітні послуги, у жодному разі не потрапляти у боргову залежність.
- Гостьова чи туристична віза не дають права на офіційне працевлаштування, оформлювати такі документи слід лише після детального ознайомлення з умовами угоди.
Якщо є ризик потрапляння до торговців людьми, треба звертатися за номером 112 на лінію екстреної допомоги у ЄС.
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Важливо також не розгулювати самостійно пізно ввечері та у сумнівних місцях, не полишати дітей та не відпускати їх далеко від себе.
Треба завжди бути пильними, особливо на вокзалах, у місцях скупчення біженців.
Джерело: Олена Зеленська