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Факти / Україна / Суспільство

Як українцям не потрапити до рук торговців людьми – базові рекомендації

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як українцям не потрапити до рук торговців людьми – базові рекомендації

Рятуючись від війни, вже понад 3 млн українців виїхали за кордон, більшість з них – жінки з дітьми. Розгублені та налякані, вони можуть стати легкою здобиччю для торговців людьми.

Щоб не потрапити до лиходіїв, важливо знати базові правила безпеки.

Базові правила безпеки після перетину кордону:

  1. Ніколи нікому не віддавати документи, які ідентифікують вашу особу.
  2. Детально розпланувати маршрут подорожі, не сідати до невідомих автомобілів.
  3. Не віддавати іншим людям свій мобільний телефон та інші засоби зв’язку.
  4. Самостійно розраховуватися за різноманітні послуги, у жодному разі не потрапляти у боргову залежність.
  5. Гостьова чи туристична віза не дають права на офіційне працевлаштування, оформлювати такі документи слід лише після детального ознайомлення з умовами угоди.

Якщо є ризик потрапляння до торговців людьми, треба звертатися за номером 112 на лінію екстреної допомоги у ЄС.

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Важливо також не розгулювати самостійно пізно ввечері та у сумнівних місцях, не полишати дітей та не відпускати їх далеко від себе.

Треба завжди бути пильними, особливо на вокзалах, у місцях скупчення біженців.

Джерело: Олена Зеленська

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Фото: Depositphotos

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