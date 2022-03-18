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Факти / Україна / Суспільство

Байден і Цзіньпін обговорять вторгнення Росії на територію Україну

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Байден і Цзіньпін обговорять вторгнення Росії на територію Україну

Сьогодні президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін обговорять вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

Телефонна розмова двох лідерів, відбулась після заяв американських чиновників, у тому числі держсекретаря Ентоні Блінкена, про те, що Росія попросила Китай про військову підтримку в Україні.

І Пекін, і Москва спростували ці звинувачення.

На брифінгу 17 березня прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що Китай може надати Росії військову допомогу.

– Це значне занепокоєння. Думка про те, що Китай будь-яким чином допоможе Росії викликає значне хвилювання, і якщо Китай погодиться це матиме наслідки, — сказала Псакі журналістам.

Джен Псакі додала, що не буде описувати наслідки.

– Очевидно, що президент поговорить з президентом Китаю завтра, і він буде говорити безпосередньо про це, – додала вона.

Лідери двох країн також обговорять інші двосторонні питання, наприклад, про конкуренцією між двома країнами.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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