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Факти / Україна / Суспільство

Другий день катують: у Новій Каховці окупанти викрали секретаря міськради

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Другий день катують: у Новій Каховці окупанти викрали секретаря міськради

Російські окупанти затримали і вже дві доби утримують секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва.

Про це повідомила його дружина Людмила Васильєва.

– Секретар Ради Новокаховської об’єднаної територіальної громади Васильєв Дмитро В’ячеславович вже понад дві доби захоплений та утримується російськими окупантами у підвалі будівлі поліції Нової Каховки, яка використовується окупантами як офіс так званої комендатури, – заявила Людмила.

За словами Васильєвої, секретаря міськради змушують змінити його гостро негативну позицію щодо Росії на лояльну.

– Застосовується стандартний набір фізичного та морального тиску, зокрема елементи тортур. Васильєв патріот України, тримається, своєї позиції не змінює, – наголосила Людмила Васильєва.

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