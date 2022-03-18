Російські окупанти затримали і вже дві доби утримують секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва.
Про це повідомила його дружина Людмила Васильєва.
– Секретар Ради Новокаховської об’єднаної територіальної громади Васильєв Дмитро В’ячеславович вже понад дві доби захоплений та утримується російськими окупантами у підвалі будівлі поліції Нової Каховки, яка використовується окупантами як офіс так званої комендатури, – заявила Людмила.
За словами Васильєвої, секретаря міськради змушують змінити його гостро негативну позицію щодо Росії на лояльну.
– Застосовується стандартний набір фізичного та морального тиску, зокрема елементи тортур. Васильєв патріот України, тримається, своєї позиції не змінює, – наголосила Людмила Васильєва.