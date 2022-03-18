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Факти / Україна / Суспільство

Хімічна зброя і комп’ютер ЗСУ: Лещенко спростував чергові фейки російської пропаганди

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Хімічна зброя і комп’ютер ЗСУ: Лещенко спростував чергові фейки російської пропаганди

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про підготовку хімічної зброї в Україні. Чергові вкиди країни-агресора спростував повідомив Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

– Цей фейк вже став надбанням міжнародної громадськості, адже його особисто транслює міністр Сергій Лавров на пропагандистському ресурсі RT. Він каже, що це проект Пентагону, який був найбільший у світі. Деякі експерти з боку російської пропаганди кажуть, що цей проект не лише український, а й грузинський, і стосувався він патогену літучих мишей під керівництвом США, і почався в жовтні 2019 року напередодні коронавірусу, – сказав він.

Лещенко вкотре наголошує, що жодних лабораторій з підготовки хімічної чи біологічної зброї на території України ніколи не існувало і не існує.

Після звірячого розбомблення Маріуполя росіяни використовують тактику звинувачення України в бомбардуванні Донецька, Макіївки і Мелітополя.

– Розповідають, що начебто знайдено спеціальний комп’ютер ЗСУ, де позначено цілі, куди мали б влучити українські військові. Тільки їх підвела безграмотність. в цьому комп’ютері слово “об’єкт” написано з використанням російської літери “э”, – розповів Лещенко.

Також російські інформаційні ресурси поширюють фейки, що начебто Україна бомбардувала ракетами Точка-У Мелітополь, а російські ППО збили цю атаку.

Ще у мережі поширюють фейки, що Збройні Сили України кидають в бій непідготовлених воїнів, а Одеса підтримує російських загарбників.

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