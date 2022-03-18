Українські медики продовжують рятувати життя військових, героїв України, які не шкодують ні здоров’я, ні життя, захищаючи країну.

Історію ще одного солдата на ім’я Олексій розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова Сергій Риженко.

– З обгорілою шкірою, але загартованою душею… Олексієві не подобається його відображення. Вперше за останні чотири доби він прийшов до тями. Його було знято з апарату ШВЛ. Попросив води та дзеркало. Побачив своє відображення, по-чоловічому гірко заплакав. Сказав: “Це більше схоже на мою тінь, ніколи не любив чорний колір, він притягує нещастя, а зараз увесь такий”, – розповідає Сергій Риженко.

Під час бойових дій чоловік отримав майже несумісні з життям поранення. Але лікарі лікарні Мечникова врятували його.

– Його обгорілі руки потихеньку починають згинатися. Динаміка у лікуванні позитивна. Все буде добре. Голова загоїться, опіки вилікуємо, слух відновимо – барабанні перетинки пошкоджені, – додає гендиректор.

У Олексія двоє дітей: Анастасії – 14, Микиті – 19. Вони живуть у Лимані Донецької області, чекали на тата на вихідних додому.

Тепер він може відвідати дім лише після одужання. Хоч і зі шрамами, але він повернеться додому героєм.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко