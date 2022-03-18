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Факти / Україна / Суспільство

Побажали ворогу доброго ранку. ЗСУ під Черніговом знищили військову техніку РФ

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
техніка

Українські військові продовжують знищувати ворожу техніку. Увечері 17 березня біля Чернігова вони виявили ворожий комплекс РЕР Торн та командно-спостережний пункт БТГр.

Вранці 18 березня 2022 року вони ліквідували його, побажавши ворогу доброго ранку.

Крім того, за минулу добу захисники відбили дві спроби просування російських військ на цьому напрямку.

Російська армія зазнала втрат як щодо техніки, так і особового складу. Зокрема, були знищені ворожі БМП, танк та Тигр.

Щодо інших втрат відомості уточняються.

Згідно з інформацією, російські солдати продовжують тікати, кидаючи свою техніку. Це підтверджують і місцеві мешканці.

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24 лютого 2022 року російська армія напала на Україну. Відтоді в країні триває протистояння. Українські військові дають відсіч ворогам та не дозволяють реалізуватися їхнім злочинним планам.

Джерело: Оперативне командування Північ

Фото: Оперативне командування Північ

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