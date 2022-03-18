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Факти / Україна / Суспільство

Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади

Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Харківської області Віктора Терещенка.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Наразі Терещенко перебуває у лікарні.

– Щойно з ним говорив, зараз він перебуває у лікарні. Віктор Миколайович молодець, який горою стоїть за громаду та захист національних інтересів, – зазначив Синєгубов.

Також Синєгубов розповів, що окупанти не дали можливості доставити гумдопомогу за погодженими зеленими коридорами.

– Окупанти не дозволили нам провести гуманітарну допомогу по визначених зелених коридорах, зокрема до міста Ізюм. Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри, далі – доставляти жителям за допомогою волонтерів. Ви – Герої!, – заявив Олег Синєгубов.

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