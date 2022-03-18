Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Харківської області Віктора Терещенка.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Наразі Терещенко перебуває у лікарні.

– Щойно з ним говорив, зараз він перебуває у лікарні. Віктор Миколайович молодець, який горою стоїть за громаду та захист національних інтересів, – зазначив Синєгубов.

Також Синєгубов розповів, що окупанти не дали можливості доставити гумдопомогу за погодженими зеленими коридорами.

– Окупанти не дозволили нам провести гуманітарну допомогу по визначених зелених коридорах, зокрема до міста Ізюм. Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри, далі – доставляти жителям за допомогою волонтерів. Ви – Герої!, – заявив Олег Синєгубов.