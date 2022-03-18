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Факти / Україна / Суспільство

Ворог намагається перегрупуватися і знову вдарити по Києву – ОВА

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олександр Павлюк

Російські військові намагаються перегрупуватися та спробувати знову вдарити по Києву. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

– Ворог намагається закріпитися, перегрупуватися, наростити сили та спробувати знову вдарити по нашій столиці. Але наші воїни зривають усі їхні плани. Ми готові гідно зустріти ворога та відправити його в пекло. Особливо надихає настрій бійців, які готові стояти до останнього подиху, до останнього патрону, – зазначив Павлюк.

За його словами, ситуація в Київській області контрольована. Найбільш небезпечними напрямками залишаються:

  • Житомирська траса,
  • Ірпінь,
  • Буча,
  • Гостомель,
  • Ворзель,
  • Дмитрівська громада,
  • Макарів,
  • північ Вишгородського району,
  • територія трьох громад Броварського району.

Олександр Павлюк додав, що на Київщині проводиться евакуація цивільного населення та завозиться гуманітарна допомога. Але ворог, нехтуючи всіма міжнародними договорами, зриває виконання запланованих заходів у повному обсязі.

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