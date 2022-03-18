Російські військові намагаються перегрупуватися та спробувати знову вдарити по Києву. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
– Ворог намагається закріпитися, перегрупуватися, наростити сили та спробувати знову вдарити по нашій столиці. Але наші воїни зривають усі їхні плани. Ми готові гідно зустріти ворога та відправити його в пекло. Особливо надихає настрій бійців, які готові стояти до останнього подиху, до останнього патрону, – зазначив Павлюк.
За його словами, ситуація в Київській області контрольована. Найбільш небезпечними напрямками залишаються:
- Житомирська траса,
- Ірпінь,
- Буча,
- Гостомель,
- Ворзель,
- Дмитрівська громада,
- Макарів,
- північ Вишгородського району,
- територія трьох громад Броварського району.
Олександр Павлюк додав, що на Київщині проводиться евакуація цивільного населення та завозиться гуманітарна допомога. Але ворог, нехтуючи всіма міжнародними договорами, зриває виконання запланованих заходів у повному обсязі.