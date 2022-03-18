Російські військові намагаються перегрупуватися та спробувати знову вдарити по Києву. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

– Ворог намагається закріпитися, перегрупуватися, наростити сили та спробувати знову вдарити по нашій столиці. Але наші воїни зривають усі їхні плани. Ми готові гідно зустріти ворога та відправити його в пекло. Особливо надихає настрій бійців, які готові стояти до останнього подиху, до останнього патрону, – зазначив Павлюк.

За його словами, ситуація в Київській області контрольована. Найбільш небезпечними напрямками залишаються:

Житомирська траса,

Ірпінь,

Буча,

Гостомель,

Ворзель,

Дмитрівська громада,

Макарів,

північ Вишгородського району,

територія трьох громад Броварського району.

Олександр Павлюк додав, що на Київщині проводиться евакуація цивільного населення та завозиться гуманітарна допомога. Але ворог, нехтуючи всіма міжнародними договорами, зриває виконання запланованих заходів у повному обсязі.