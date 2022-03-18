За добу українське ППО уразило щонайменше 14 повітряних цілей ворога

17 березня сили ППО України уразили 14 повітряних цілей ворога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Українські винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога.

По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються.

Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт окупантів.

Тож станом на 17 березня силами протиповітряної оборони знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:

– 7 літаків;

– 1 вертоліт;

– 3 БпЛА;

– 3 крилаті ракети.