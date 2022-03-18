Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
108 дітей
Поранили Поранили
>120 дітей
Факти / Україна / Суспільство

За добу українське ППО уразило щонайменше 14 повітряних цілей ворога

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
За добу українське ППО уразило щонайменше 14 повітряних цілей ворога

17 березня сили ППО України уразили 14 повітряних цілей ворога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Українські винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога.

По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються.

Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт окупантів.

Тож станом на 17 березня силами протиповітряної оборони знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:

– 7 літаків;
– 1 вертоліт;
– 3 БпЛА;
– 3 крилаті ракети.

Читайте
Бомбардування театру в Маріуполі та удар по житлових будинках у Києві: що відбувається на 22-у добу війни в Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка