Наразі в місті Ізюм Харківської області, яке неодноразово обстріляли окупанти, доволі складна ситуація. Ворог намагається його знищити.

Такою була інформація станом на 14.00, повідомили в Ізюмській міській раді.

– На жаль, немає жодного зеленого коридору до Ізюма… Ми разом з військовими Територіальної оборони Ізюма доставляємо гуманітарну допомогу в села Ізюмського району і евакуюємо звідти людей, – повідомив керівник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

Станом на 15.00 під Ізюмом продовжувалися запеклі бої, ворог намагався просунутися у бік Слов’янська, але був зупинений.

На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Дуже складна ситуація на Харківщині. Окупанти не полишають спроб знищити наше місто Ізюм. Знущаються з людей у Балаклії. Наша команда робить усе, щоб організувати робочий гуманітарний коридор у ці міста й доставити продукти харчування, воду, медикаменти, – сказав президент.

З 24 лютого в Україні триває війна. З першого дня ворог почав обстрілювати мирні населені пункти. Під обстріли потрапив й районний центр на Харківщині – Ізюм. Було зруйновано житлові квартали та центр населеного пункту. Водночас дії ворога пояснити складно, адже жодного стратегічного значення Ізюм не має.

Крім того, обстріли цього міста свідчать про те, що РФ веде вогонь не лише по військових, а й по мирному населенні.

Джерело: Максим Стрельник

Фото: Операція об’єднаних сил