Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
109 дітей
Поранили Поранили
>130 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Зеленого коридору немає – яка ситуація в Ізюмі

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
місто Ізюм

Наразі в місті Ізюм Харківської області, яке неодноразово обстріляли окупанти, доволі складна ситуація. Ворог намагається його знищити.

Такою була інформація станом на 14.00, повідомили в Ізюмській міській раді.

– На жаль, немає жодного зеленого коридору до Ізюма… Ми разом з військовими Територіальної оборони Ізюма доставляємо гуманітарну допомогу в села Ізюмського району і евакуюємо звідти людей, – повідомив керівник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

Станом на 15.00 під Ізюмом продовжувалися запеклі бої, ворог намагався просунутися у бік Слов’янська, але був зупинений.

На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Дуже складна ситуація на Харківщині. Окупанти не полишають спроб знищити наше місто Ізюм. Знущаються з людей у Балаклії. Наша команда робить усе, щоб організувати робочий гуманітарний коридор у ці міста й доставити продукти харчування, воду, медикаменти, – сказав президент.

З 24 лютого в Україні триває війна. З першого дня ворог почав обстрілювати мирні населені пункти. Під обстріли потрапив й районний центр на Харківщині – Ізюм. Було зруйновано житлові квартали та центр населеного пункту. Водночас дії ворога пояснити складно, адже жодного стратегічного значення Ізюм не має.

Читайте
Вдалось дещо відкинути росіян у Маріуполі та під Ізюмом – МВС

Крім того, обстріли цього міста свідчать про те, що РФ веде вогонь не лише по військових, а й по мирному населенні.

Джерело: Максим Стрельник

Фото: Операція об’єднаних сил 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка