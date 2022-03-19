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Факти / Україна / Суспільство

Знищені лікарні та будинки: карта зруйнованих цивільних об’єктів в Україні

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Знищені лікарні та будинки: карта зруйнованих цивільних об’єктів в Україні

Міжнародна розслідувальна група Bellingcat опублікувала інтерактивну карту зруйнованих Росією цивільних об’єктів на території України.

До масиву даних включені тільки ті руйнування, фото та відео яких були оприлюднені у соціальних мережах.

На карті зафіксовано кілька сотень випадків влучання ракет у житлові квартали, руйнування цивільної інфраструктури, а також очевидна присутність постраждалих цивільних осіб або нерухомих тіл мирних жителів.

Крім цього, вказані типи боєприпасів, які завдали шкоди цивільному населенню.

Розслідувальна група наголошує, що “документувати руйнування дуже важливо у світлі заяв російської влади, що вона не прагне атакувати мирних жителів і уникає ударів по цивільній інфраструктурі”.

Нагадаємо, що 18 березня почалася 23-тя доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: ДСНС

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