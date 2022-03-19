До антиросійської транспортної коаліції входять уже 14 європейських країн – Мінінфраструктури

Від початку війни з Росією Україна домоглася створити надпотужну антиросійську транспортну коаліцію, до якої увійшли вже 14 країн ЄС. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Зокрема, Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина звільнили українських перевізників від необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення та взагалі від будь-яких додаткових умов.

Одночасно низка європейських країн звільнила українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн.

Також задля впровадження режиму максимального сприяння доставки гуманітарних вантажів, а також вантажів для потреб ЗСУ Міністерство інфраструктури налагодило максимально спрощену процедуру бронювання військовозобов’язаних водіїв, організацію гарячої лінії підтримки усіх перевізників і створення вантажних гуманітарних хабів на кордонах України та на території сусідніх країн.

Спрощення виїзду та в’їзду водіїв вантажного транспорту, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України та гуманітарної допомоги, полягає в тому, що наразі перевізникам з ліцензіями на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень достатньо скористатися електронним кабінетом перевізника системи ШЛЯХ. Цим кабінетом можуть скористатися також водії будь-яких інших суб’єктів, що здійснюють вантажні перевезення.

Через систему ШЛЯХ оброблено та надано дозвіл на перетин кордону 12 107 водіям; 3 809 водіїв вже перетнули державний кордон та повернулись з вантажем для потреб ЗСУ та гуманітарним вантажем, – повідомило подробиці МІУ.

За період з 24 лютого до 7 березня перевезення здійснили 1 184 водії, а від 7 по 13 березня – вже 2 625 водіїв.

Для забезпечення якомога оперативного перетину кордону перевізниками створено багатоканальну лінію інформаційної підтримки.

Для військовозобов’язаних водіїв, які не мають ліцензії на міжнародні автомобільні перевезення, але бажають їх здійснювати, МІУ здійснює бронювання. Цією можливістю скористалися вже 212 компаній-перевізників, з них щодо 98 компаній-перевізників та 236 водіїв було прийнято позитивне рішення.

У МІУ також додали, що в Польщі, Італії, Угорщині, Словаччині та Румунії створено логістичні хаби, які дозволяють оперативно доправляти гуманітарні вантажів до найбільш постраждалих територій України. Лише один основний хаб у Польщі відправляє щодобово 30-50 транспортних засобів.