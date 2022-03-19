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Факти / Україна / Суспільство

Доброго вечора, ми з України! Захисники Рубіжного відповіли росіянам

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
військовослужбовець Нацгвардії

Захисники Рубіжного відповіли росіянам, які розповсюджуть фейки про те, що місто “зачистили” чечени і терористи із ОРДЛО.

У відеозверненні військовослужбовець Національної гвардії України, який обороняє місто від російських загарбників, повідомив, що Рубіжне перебуває під контролем Збройних Сил України.

– Нещодавно на просторах мережі з’явилося відео, де окупанти заявляють, що нібито місто Рубіжне перебуває під їхнім котролем. Хочу заявити від імені Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонної служби, Збройних сил України та всіх інших, хто боронить нашу державу та дане місто, Рубіжне перебуває під контролем ЗСУ, тут діє українська влада і воно не було і не буде контролюватися ворогом. Ворога звідси ми будемо гнати впевнено і вміло, – сказав він.

Раніше ми писали, що на Луганщині тривають бої за населені пункти Рубіжне та Попасну. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, наразі відомо про четверо загиблих та 10 поранених. Пошкоджень зазнали понад 50 будівель.

Ворог свої наступальні дії супроводжував 40-хвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії.

Також під обстрілами впродовж доби були Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Кремінна, Привілля, Золоте

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