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Факти / Україна / Суспільство

Хто з чоловіків з 18 до 60 років може виїхати за кордон у період воєнного стану

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
черги на кордоні іото

Верховна Рада України на своєму Telegram каналі повідомляє, що на період воєнного стану виїзд з України заборонено для чоловіків віком від 18 до 60 років. Але є винятки, за яких можна виїхати за кордон.

Категорії чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть виїхати за кордон.

  • за наявності висновку про непридатність до військової служби;
  • за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік;
  • якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років;
  • якщо на утриманні перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
  • якщо є усиновлювачем, опікуном;
  • якщо на утриманні є дитина з інвалідністю;
  • якщо є інвалідність І чи ІІ групи;
  • якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його;
  • якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції;
  • якщо є дві дитини до 18 років та вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів).
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40-річна жінка із Миколаївської області намагалася вивезти свого чоловіка через державний кордон до Молдови. Для цього 36-річний чоловік сховався у картонному бейбі-боксі з дитячими іграшками. Тепер вона постане перед судом. Інцидент стався 16 березня на міжнародному пункті пропуску Россошани. Коробка, всередині якої ховався чоловік, лежала на задньому сидінні автомобіля.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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