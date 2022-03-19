Верховна Рада України на своєму Telegram каналі повідомляє, що на період воєнного стану виїзд з України заборонено для чоловіків віком від 18 до 60 років. Але є винятки, за яких можна виїхати за кордон.

Категорії чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть виїхати за кордон.

за наявності висновку про непридатність до військової служби;

за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік;

якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років;

якщо на утриманні перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

якщо є усиновлювачем, опікуном;

якщо на утриманні є дитина з інвалідністю;

якщо є інвалідність І чи ІІ групи;

якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його;

якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції;

якщо є дві дитини до 18 років та вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів).

40-річна жінка із Миколаївської області намагалася вивезти свого чоловіка через державний кордон до Молдови. Для цього 36-річний чоловік сховався у картонному бейбі-боксі з дитячими іграшками. Тепер вона постане перед судом. Інцидент стався 16 березня на міжнародному пункті пропуску Россошани. Коробка, всередині якої ховався чоловік, лежала на задньому сидінні автомобіля.