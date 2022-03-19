У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликали українців не влаштовувати пожеж в екосистемах, які зазвичай виникають через “традиційне” спалювання сухої трави та сміття навесні.

У пресслужбі ДСНС наголосили, що в умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стануть додатковим навантаженням на рятувальників.

Замість ліквідації наслідків воєнної агресії РФ і порятунку людей вони будуть змушені виїжджати на виклики про пожежі внаслідок спалювання сухостою.

– Так співпало, що війна на нашу землю прийшла саме у той час, коли громадяни починають господарські роботи та відчайдушно ведуть боротьбу зі сміттям та залишками рослинності. На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких замість ліквідації наслідків воєнних дій і порятунку людей буде вимушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників. Тому пропонуємо громадянам забути про цю варварську практику випалювання усього зайвого разом із зеленим фондом нашої країни, – наголосили в ДСНС.

У відомстві закликали громадян:

• Не спалювати траву та сміття, оскільки такі дії можуть спровокувати пожежі в екосистемах.

• Повідомляти про паліїв та проводити превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередженнями ДСНС.

– Не будьте подібними до орків – не паліть траву і сміття. Допомагайте рятувальникам, не підкидайте їм роботи у вигляді гасіння наслідків неконтрольованих господарських ритуалів з вогнем. Повідомляйте про паліїв і за можливості проводьте превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередженнями, – йдеться в повідомленні ДСНС.

У відомстві нагадали українцям, що під час війни будь-яка дія наближає або віддаляє нашу спільну перемогу над ворогом.

Варто зазначити, що в суботу вранці, 19 березня, Київ охопив смог. У повітрі відчувається запах диму і спостерігається погана видимість.

За інформацією ДСНС, у Київській області наразі не зафіксовано пожеж в екосистемах, у зоні відчуження та поблизу Чорнобильської АЕС. Водночас 18 березня рятувальники ліквідували понад 20 пожеж на відкритих територіях: йдеться про загорання трав’яного настилу, спричинені необережним поводженням з вогнем.