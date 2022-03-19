Внаслідок обстрілів Харкова російськими військами на Північний Салтівці та Великій Данилівці спалахнули пожежі.

Крім цього, ворожий снаряд влучив у житлові будинки в районі ХТЗ, через що загинув чоловік та 9-річна дитина. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

– У результаті останнього обстрілу у Харкові в районі ХТЗ загинули цивільні – чоловік та 9-річна дитина. Приносимо щирі співчуття рідним, – написав Синєгубов.

Також він додав, що за деякими напрямками українські воїни перейшли до контратаки, а на далеких підходах до Харкова розбивають ворожі колони.

– Щойно з’явилася інформація про чергові перемоги Національної гвардії України в Харківській області. Сьогодні у Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгвардії вступив у бій з окупантами. В результаті, українські військові знищили велику кількість живої сили та техніки російського супротивника. Деталі з приводу втрат окупанта встановлюють, – написав голова ОВА.