Разом до перемоги: сайт Факти ICTV запустив донат для підтримки незалежної журналістики

З 24 лютого команда сайту Факти ICTV працює без перерв – з укриттів, під обстрілами та за кордоном, щоб кожен читач міг отримати достовірну, оперативну та лише перевірену інформацію.

У воєнний час журналісти цілодобово моніторять ситуацію у країні, передають новини українцям і читачам за кордоном на всіх своїх інформаційних ресурсах та соціальних мережах.

Постійно залишатися на зв’язку штатним журналістам вдається завдяки підтримці волонтерів та колишніх співробітників. З першого дня війни вони допомагають опрацьовувати велику кількість новин та працюють під час чергувань.

У важкий для країни час команда просить долучитися до підтримки й своїх читачів.

– У довоєнний час сайт Факти ICTV отримував дохід з прямої та нативної реклами, які дозволяли повністю покривати витрати редакції для інформування аудиторії в діджитал-середовищі. Наразі 24/7 ми продовжуємо працювати на інформаційному фронті війни, ретельно перевіряємо факти, розвінчуємо фейки та просимо підтримати команду сайту фінансово, щоб ми мали можливість безперебійно працювати для всіх, хто хоче читати перевірені новини, – зазначила директорка департаменту інтернет-проєктів Starlight News Ольга Тищук.

Факти ICTV об’єднує тримовний сайт fakty.com.ua, офіційні ресурси у соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter, двомовний YouTube-канал, створений для максимального інформування про ситуацію в Україні користувачів по всьому світу.

Також команда Факти ICTV має Telegram-канал, який цілодобово оновлюється перевіреною інформацією в україномовній та англомовній версіях для українців та іноземних користувачів.

Підтримайте команду fakty.com.ua добровільним внеском, щоб ми й надалі могли боротися на інформаційному фронті. Працювати, протидіючи російській пропаганді та інформуючи українців перевіреними новинами. Мирного неба для кожного українця!

Джерело: Допомога Факти ICTV