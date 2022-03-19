Росіяни грають на випередження: Лещенко про фейк щодо замінування лікарні у Дніпрі

Росія продовжує поширювати фантасмагоричні фейки про лабораторії біохімічної зброї на території України. Але лише цим вони не обмежилися.

Тепер рашистська пропаганда оприлюднили дезінформацію про те, що Україна начебто замінувала корпус лікарні в місті Дніпро, для того, щоб його підірвати. Це є цілковитою брехнею та неправдою.

Про спростування цього фейку Службою безпеки України повідомив радник Офісу президента Сергій Лещенко. Він наголосив, що мета цього фейку зрозуміла.

— Після того, як весь світ став свідком геноциду, коли було розбомблено пологовий будинок у Маріуполі. І після примітивних спроб звинуватити у цьому Україну, тепер вони грають на випередження, намагаючись звинуватити Україну у подібних кроках, але вже в інших містах, – пояснив Лещенко.

Лещенко наголосив, що Україна не має жодного відношення до таких нелюдських вчинків. Це відповідальність Росії.