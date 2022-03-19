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Факти / Україна / Суспільство

Техніка вже працює на нашу армію: на Полтавщині мисливці відібрали у ворога 10 танків

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Російські танки

На Полтавщині місцеві мисливці відібрали у російських військових понад 10 ворожих танків, кулемети та автомата. Відремонтовану техніку загарбників вже передали Збройним Силам України.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

– На півночі області відбуваються бої з російськими окупантами, мова про охтирський напрямок. Крім того, продовжується так зване “гадяцьке сафарі” – мисливці вже не тільки з рушницями “полюють”, а й відібрали в окупантів кулемети й автомати, а також більше 10 танків та іншу техніку. Вона передана Збройним силам України, відремонтована й уже працює на нашу армію, – сказав він.

Також він додав, що на Полтавщині в лави тероборони залучені близько 15 тис. людей.

– Хто не потрапив до Збройних сил, зокрема й ТрО, мають продовжити працювати. Економічний фронт також дуже важливий. Полтавщина нині тилова область, тому маємо тут забезпечити ефективну роботу економіки, – додав Лунін.

Нагадаємо, що 19 березня почалася 24-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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